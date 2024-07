Wimbledon, esordio vincente per Musetti e Darderi. Nardi e Bellucci ko al primo turno

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Lorenzo Musetti a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. L'azzurro, numero 25 del mondo e del seeding, supera il francese Constant Lestienne, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2, 6-2 in tre ore e sette minuti. Al secondo turno, Musetti affronterà Luciano Darderi in un derby azzurro. Darderi al primo turno supera il britannico Jan Choinski al quinto set con il punteggio di 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2 in 3 ore e trenta minuti.

Luca Nardi ko al primo turno. L'azzurro, numero 75 del mondo, cede all'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31 del ranking Atp e 30 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in un'ora e 44 minuti. Eliminato anche Mattia Bellucci, che sfiora l'impresa contro lo statunitense Ben Shelton. Lo statunitense, testa di serie numero 14, si impone per 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Esce di scena al primo turno la campionessa in carica Marketa Vondrousova. La ceca, numero 6 del mondo e sesta testa di serie, cede alla spagnola, Jessica Bouzas Maneiro, numero 83 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e otto minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)