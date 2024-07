Ubriaco aggredisce i carabinieri, arrestato 26enne a Catania

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella centralissima Piazza Roma, hanno arrestato un 26enne perché responsabile di evasione, danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gestore di un esercizio commerciale ha richiesto l’intervento dei militari chiamando il 112, lamentando la presenza di due giovani che, in stato d’ebbrezza, stavano infastidendo gli altri clienti. Giunti sul posto, i carabinieri non hanno trovato più i due che nel frattempo si erano allontanati. Messi sulle loro tracce, i militari li hanno individuati nella vicina Piazza Roma. Si tratta di un catanese 30enne ed uno straniero 26enne. Quest’ultimo, privo di documento d’identità ed in quel momento già sottoposto agli arresti domiciliari, si è violentemente scagliato contro i militari. Per contenere la resistenza dell’uomo si è reso necessario l’utilizzo, da parte dei carabinieri, dello spray urticante al peperoncino che ha momentaneamente riportato alla calma l’uomo che infine è stato condotto in caserma.