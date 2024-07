Trump, Melania e il bacio ‘al Var’ – Video

(Adnkronos) – Melania Trump accanto al marito Donald sul palco della convention repubblicana di Milwaukee. Al termine del lunghissimo discorso del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex first lady si presenta sul palco e sorprende il consorte, a giudicare dalla reazione. L'apparizione di Melania diventa un tema di discussione sui social, in particolare su X. C'è chi sottolinea l'importanza della sua presenza, in un evento in cui non è intervenuta al microfono a differenza di molti esponenti della famiglia, e c'è chi si sofferma su un dettaglio. "Melania evita il bacio del marito", scrivono in tanti, analizzando 'al Var' i movimenti della ex first lady, che se la 'caverebbe' con un bacio sulla guancia e un abbraccio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)