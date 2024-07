Tour de France, oggi 18a tappa: percorso, orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 18, la Gap-Barcelonnette di 179,5 km. Il programma di oggi 18 luglio 2024 – in diretta tv e streaming – non dovrebbe creare scossoni nella classifica generale dominata dalla maglia gialla Tadej Pogacar. Il leader potrebbe concedersi una giornata relativamente tranquilla nella tappa scandita da 5 Gran premi della montagna di terza categoria che possono diventare il trampolino per azioni ambiziose anche da lontanissimo. La strada sale con il Col du Festre (3,9 km con pendenza media del 6,3%) dopo 32 km di corsa, quindi col Cote de Corps (2,1 km al 7,2%), poi con il Col de Manse (5,1 km al 3,6%), il Cote de Saint-Apollinaire (7 km al 5,5%) per finire con il Cote des Demoiselles Coiffees (3,6 km con il 5,4%), ultima cima a 40 km dal traguardo. La partenza è in programma alle 13.20, l'arrivo è previsto alle 17.30. La tappa sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su Raidue dalle 14.45, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dall'inizio della tappa su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)