Techdot.it, il portale che ti fa rimanere al passo con la tecnologia

Intelligenza artificiale, ultime tendenze sulla tecnologia e novità sugli ultimi prodotti lanciati: rimanere aggiornati in merito a tutto ciò che concerne il settore dell’informatica e dell’IT può risultare complesso.

Con lo scopo di semplificare tutto questo e permettere a tutti di seguire le novità in questi ambiti, Lorenzo Ricciutelli, imprenditore digitale e consulente SEO con oltre 10 anni di esperienza, ha lanciato Techdot.it.

Il portale web, attivo da oltre 8 mesi, sta conquistando una crescente popolarità tra gli appassionati del settore (e non). Il successo riscontrato è stato possibile anche grazie alle guide all’acquisto ai migliori prodotti, alle recensioni di dispositivi di uso comune e agli approfondimenti mirati per comprendere al meglio le tecnologie utilizzate quotidianamente.

Techdot: cos‘è e come nasce

“Oltre il 90% delle notizie relative al mondo dell’informatica e della tecnologia vengono scritte negli Stati Uniti e solo dopo 2 o 3 giorni arrivano in Italia” afferma Lorenzo Ricciutelli, fondatore del progetto. “Con Techdot cerco di diminuire questo gap, aiutando tutti i lettori a raggiungere le news di loro interesse nel più breve tempo possibile, cercando di approfondire ed analizzare leak e rumor con il fine di riportare una notizia completa e dettagliata.”

Il progetto ha preso vita dopo 6 anni di esperienza maturati nel settore domotica e smart home da parte del suo founder; mercati, questi, che attualmente risultano ancora acerbi e poco interessanti, motivo per il quale il blog è più generalista e approfondisce anche altri ambiti dell’informatica, come intelligenza artificiale, periferiche hardware, smartphone, tablet e dispositivi per la realtà aumentata e virtuale.

Al portale web si aggiungono social e podcast

Il progetto è chiaro: il fondatore e i suoi collaboratori intendono sviluppare tutte le funzioni del sito web prima di diffondere le notizie sui social network e lanciare un podcast. Le motivazioni dietro questa decisione sono da attribuire a uno studio pubblicato da Statista il 21 Giugno 2024. La ricerca in questione mette in evidenza il comportamento degli italiani; solo il 10% di questi è disposto a pagare per leggere le notizie online. Se si dà uno sguardo all’offline, ovvero alla vendita di giornali in edicola, la situazione peggiora: nel 2024 sono state vendute meno di 1 milione di copie, il numero più basso di sempre (basti pensare che nel 2004 le copie vendute era 10 milioni).

Dove leggono le notizie gli italiani? Sui social network. Facebook è senza ombra di dubbio al primo posto, seguito da WhatsApp e Instagram; solo il 10% degli utenti utilizza TikTok per rimanere aggiornati sulle ultime news. Appare chiaro, quindi, che i social network sono il principale metodo per diffondere notizie; tuttavia, è consigliabile comprendere tutto il contenuto della notizia e non soffermarsi esclusivamente alle prime righe, in modo da avere un’idea chiara in merito alla situazione e non soffermarsi ai “titoli d’effetto”.

Guide all’acquisto, recensioni e schede tecniche

All’interno di Techdot è possibile visionare tre sezioni: guide all’acquisto, recensioni e schede tecniche.

Nella categoria guide all’acquisto sono presenti numerosi approfondimenti in merito ai prodotti migliori: computer, ebook reader, smartphone, elettrodomestici smart di ultima generazione ecc. Per poterli individuare, la redazione effettua prima una selezione e successivamente stabilisce quali sono quelli maggiormente validi. In questo modo è possibile aiutare gli utenti in fase di scelta del prodotto.

La sezione dedicata alle recensioni è composta dalle opinioni relative ai prodotti inviati dalle aziende; queste spediscono i dispositivi gratuitamente, in modo da farli conoscere ai lettori. Prima di scrivere una recensione approfondita e dettagliata, la redazione testa il prodotto per un periodo prolungato, così da essere certa di prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti e fornire alle persone un aiuto concreto.

Le schede tecniche racchiudono tutte le specifiche tecniche fornite dal sito web del costruttore del dispositivo; queste vengono inserite in un contesto tale da poter essere confrontate con quelle degli altri modelli della stessa categoria. In questo modo è possibile fare una comparazione tra i vari dispositivi e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Leggere notizie tech: perché è importante?

La tecnologia ha conquistato ogni parte della nostra vita, per questo motivo, rimanere aggiornati in merito alle ultime news tecnologiche è indispensabile per ampliare la propria conoscenza e navigare con destrezza nel mondo di oggi.

Le tecnologie emergenti, come ad esempio intelligenza artificiale, blockchain e realtà mista (virtuale e aumentata), stanno sconvolgendo interi settori, quindi essere aggiornati in merito alle ultime news significa anticipare le tendenze del lavoro e cogliere ipotetiche nuove opportunità lavorative. Inoltre, considerando i sempre più frequenti attacchi hacker, tenere il passo con notizie, rumors e leak dei dispositivi che si utilizzano quotidianamente consente di proteggere i dati personali e aziendali.

Per tutti questi motivi, Techdot garantisce gratuitamente ai suoi lettori le principali notizie della tecnologia e dell’informatica, con approfondimenti e aggiornamenti costanti nel tempo.