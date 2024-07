Sommatino. Cresce l’attesa per il concerto dei Collage in piazza Centrale

SOMMATINO. C’è grande attesa per il concerto di stasera 1 agosto a Sommatino. Qui si esibiranno i Collage in Piazza Centrale con inizio dalle ore 22. Un grandissimo evento destinato a richiamare dai paesi viciniori tantissimi appassionati della musica leggera italiana per un gruppo che, tra gli anni settanta e gli anni ottanta, hanno riscosso un gran successo con diversi brani che hanno segnato un’epoca.

In particolare nel 1977 la band approda a Sanremo per partecipare alla 27ª edizione del festival della canzone italiana con il brano “Tu mi rubi l’anima” (classificandosi al secondo posto): i due primi singoli raggiungono le vette delle classifiche e portano al successo il loro primo album “Due ragazzi nel sole”, ripubblicato dopo la partecipazione al festival di Sanremo col titolo “Tu mi rubi l’anima”.

Negli anni a seguire il successo arriva sempre puntuale con brani come “Sole rosso”, “Lei non sapeva far l’amore”, “Donna musica”, “Un’altra estate”, “La gente parla” e “I ragazzi che si amano”. Tutti brani che sono stati autentiche colonne sonore per tanti e che sarà possibile riascoltare assieme a diversi altri successi nel contesto di una serata sicuramente indimenticabile.