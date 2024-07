San Cataldo. Il cimitero “vecchio” in condizioni disastrose, il PD presenta interrogazione consiliare

Il Partito Democratico di San Cataldo ha fortemente a cuore le condizioni del cimitero, per questo motivo dopo esserci occupati del completamento dell’area nuova, abbiamo depositato una nuova interrogazione consiliare per avere risposte sul cimitero c.d. vecchio.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo al cimitero – dichiarano i componenti della segreteria del Partito Democratico di San Cataldo – e abbiamo registrato una situazione assolutamente indecorosa e inaccettabile.

In diverse aree sono state disposte dal Comune delle transenne perché le strutture hanno subìto gravi danni e rischiano di essere pericolose per l’incolumità dei visitatori, mentre nelle zone perimetrali alcuni muri sono già crollati. Esiste anche un palazzo che versa in condizioni disastrose con lesioni nelle scale e sotto i balconi, oltre alla sporcizia accumulata.

Mentre non c’è alcuna intenzione di trovare una soluzione per completare l’area nuova, quella vecchia è completamente abbandonata. Il Sindaco e la sua Giunta ormai propongono sempre la stessa soluzione: chiudere. È così che molte zone sono state rese inaccessibili ai familiari, i quali non possono neanche avvicinarsi alla tomba dei propri cari.

La civiltà di un popolo si misura da come si rispettano i propri defunti e il cimitero rappresenta in modo emblematico il declino del nostro Comune. Pretendiamo risposte e tempi chiari sugli interventi che si intendono realizzare.”