Riconoscimenti settore giovanile Asd Don Bosco Mussomeli

MUSSOMELI – Ancora riconoscimenti importanti per il SETTORE GIOVANILE E LA SQUADRA CALCIO A5 dell’ASD DON BOSCO MUSSOMELI. Nelle scorse settimane, presso la Sala M. Abbate di Caltanissetta, davanti una numerosa platea di rappresentanti delle società calcistiche della provincia nissena e alle varie figure istituzionali del calcio dilettantistico e giovanile della Regione il Presidente Lanzalaco ancora una volta ha avuto l’onore di ricevere in premio, una targa che attesta che nella stagione sportiva 23/24 la Società Don Bosco ha sbarazzato tutte le società della provincia come numero di tesserati settore giovanile superando corazzate come A.C. Gela e asd NISSA e per un paese come Mussomeli di appena quasi 10.000 persone avere 196 tesserati. Oltre al settore giovanile ad essere premiati alla festa sono state le ragazze e il mister Dario Palermo per la squadra femminile di calcio A5 per la vittoria della fase finale provinciale serie D. Tutto questo lascia sempre ben sperare per la prossima stagione sportiva 2024/25 già in fase di programmazione per tutte le squadre che compongono la Don Bosco.