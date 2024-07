Premio Tenco, migliore album ‘È inutile parlare d’amore’ di Paolo Benvegnù

(Adnkronos) – Annunciate oggi, lunedì 8 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2024: Migliore album in assoluto 'È inutile parlare d’amore' di Paolo Benvegnù, Migliore album in dialetto 'Assamanù' di Setak, Migliore album opera prima 'Curami l'anima' di Elisa Ridolfi, Migliore album di interprete 'Hasta Siempre Mercedes' di Simona Molinari, Migliore canzone singola 'La Mia Terra' di Diodato e Migliore album a progetto 'Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano'. Risultato record nella fase del ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dal 1984 a 'I migliori dischi dell’anno' di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dell’associazione. Di seguito il numero dei voti ottenuti da ciascun finalista delle Targhe Tenco 2024 suddivisi nelle 6 sezioni previste: Paolo Benvegnù con l’album 'È inutile parlare d’amore' (Woodworm, Distribuzione Universal) si aggiudica la targa del migliore album in assoluto con 62 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Vasco Brondi con 'Un segno di vita' (50 preferenze); Calcutta con 'Relax' (45 preferenze); Daniele Silvestri con 'Disco X' (44 preferenze); La Crus con 'Proteggimi da ciò che voglio' (35 preferenze).

Per la targa Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) l’opera più apprezzata è 'Assamanù' di Setak con 74 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Davide Van De Sfroos con 'Manoglia' (53 preferenze); Eleonora Bordonaro con 'Roda' (47 preferenze); Massimo Silverio con 'Hrudja' (33 preferenze); Mesudì con 'Nodi' (9 preferenze). Elisa Ridolfi con l’album “Curami l'anima” (Squilibri Editore) si aggiudica la targa Migliore album opera prima con 64 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Lamante con “In memoria di” (54 preferenze); Marta Del Grandi con “Selva” (50 preferenze); Andrea Satta con “Niente di nuovo tranne te” (43 preferenze); Coanda con “Le vite altrove” (6 preferenze). Per la targa Migliore album di interprete l’opera più votata è 'Hasta Siempre Mercedes” (Bmg) di Simona Molinari con 60 preferenze. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Perturbazione con 'La Buona Novella (dal vivo)' (56 preferenze); Joe Barbieri con 'Vulío' (39 preferenze); Chiara Raggi e Giovanna Famulari con 'In punta di corde' (31 preferenze); Agnese Valle con 'I miei uomini' (29 preferenze); Alberto Patrucco con 'AbBrassens' (19 preferenze). La targa Migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a 'La mia terra' (Carosello Records) di Diodato con 83 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: 'L'oceano' di Paolo Benvegnù feat. Brunori Sas (59 preferenze); 'L'uomo nel lampo' di Paolo Jannacci e Stefano Massini (40 preferenze); 'La promessa della felicità' di Federico Sirianni (31 preferenze); 'La fioraia' di Agnese Valle (17 preferenze).

Infine il Migliore album a progetto, che va al produttore, è 'Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano' (prodotto da Alberto Zeppieri) con 63 preferenze. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: '17 fili rossi + 1 – Ricordando Piazza Fontana' (48 preferenze); 'Parole liberate vol. 2' (39 preferenze); 'Shahida – Tracce di libertà' (37 preferenze); 'Stagioni. Tributo ai Massimo Volume' (30 preferenze). Il Premio Tenco 2024 si terrà il 17,18 e 19 ottobre 2024 come di consueto presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, che quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni, anche in questa edizione premierà uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Sempre il Club Tenco assegna anche il Premio Tenco all'operatore culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)