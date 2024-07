Picco di caldo sull’Italia, poi la grandine: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Anticiclone africano verso il suo culmine sull'Italia, con il supercaldo che raggiungerà temperature oltre i 35-37°C al Centro-Sud e fino a 36°C al Nord. Ma il tempo è destinato a cambiare: nel corso del weekend, infatti, lo strapotere di Caronte verrà meno e la grandine colpirà la penisola. Questo il quadro meteo delineato dagli esperti nelle previsioni per la giornata di oggi, 18 luglio, e per i giorni a venire. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it comunica che oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’afa. Infatti l’umidità tenderà a crescere ulteriormente rendendo il clima insopportabile con l’aumento del disagio bioclimatico, soprattutto per le persone più fragili, come anziani, bambini e chi soffre di patologie particolari, specie respiratorie e cardiache. Ma qualcosa sembra voler cambiare. Caronte, gradualmente e lentamente tenderà ad indebolirsi sulle regioni settentrionali che verranno raggiunte da aria più fresca in quota proveniente dai settori nordeuropei. Se già venerdì si noteranno le prime avvisaglie con temporali più presenti sulle Alpi (specie orientali) e in Emilia, sarà da domenica 21 che l’aria più fresca sarà più incisiva andando a minare la stabilità dell’atmosfera su molte regioni del Nord. Dopo un sabato 20 che trascorrerà con sole prevalente e caldo ancora intenso (38°C a Firenze e quasi 40°C sulle Isole Maggiori e al Sud), nel giorno di festa temporali con grandine (localmente di grosse dimensioni) dai settori alpini e prealpini del Nordovest si estenderanno rapidamente verso quelli del Triveneto per poi raggiungere, verso sera, anche le zone pianeggianti fino all’Emilia Romagna. Questa “ferita” nell’anticiclone avrà ripercussioni non solo nel campo delle temperature che tenderanno a diminuire, seppur in maniera contenuta, al Centro-Nord, ma anche nel tempo previsto per la prossima settimana. Se tutto verrà confermato, il gran caldo africano dovrebbe ulteriormente attenuarsi, mitigato anche dalle meno calde correnti provenienti dai quadranti settentrionali. Farà quindi un po’ meno caldo e un po’ meno umido, in attesa, forse, di una nuova escalation africana possibile per gli inizi di agosto. Ma questa è un’altra storia. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo diffuso. Al Centro: soleggiato e caldo afoso. Al Sud: bel tempo, caldo intenso. Venerdì 19. Al Nord: temporali sulle Alpi orientali verso le pianure del Nordest in serata e nottata. Al Centro: sempre sole e caldo intenso. Al Sud: prevale l’anticiclone africano. Sabato 20. Al Nord: soleggiato, residui rovesci sul Friuli. Al Centro: qualche piovasco sulle Adriatiche, sole e caldo altrove.. Al Sud: canicola africana. Tendenza: domenica temporalesca al Nord. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)