Nordcorea, nuovo test: lanciato missile balistico potenzialmente nucleare

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha fatto sapere di aver testato con successo ''un missile balistico tattico in grado di trasportare una testata nucleare molto grande''. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, Pyongyang ha lanciato un missile Hwasong-11Da-4.5, in grado di trasportare una grande testata del peso di 4,5 tonnellate. "Il lancio di prova è stato effettuato con un missile equipaggiato con una testata pesante simulata per verificare la stabilità del volo e la precisione del tiro ad una portata massima di 500 chilometri e una portata minima di 90 chilometri", ha affermato l'agenzia. L'esercito sudcoreano ha descritto i test come il lancio di due missili balistici a corto raggio, uno dei quali sarebbe fallito nelle prime fasi del volo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)