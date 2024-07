Nintendo World Championships: NES Edition sbarca su Switch

(Adnkronos) – Nintendo in un comunicato stampa ha annunciato, su console Switch, la disponibilità di Nintendo World Championships: NES Edition. Con oltre 150 sfide lampo tratte dai grandi classici dell’era del mitico NES o Nintendo Entertainment System, Nintendo vuole celebrare l’evento competitivo più popolare di sempre, tratto da 13 dei più grandi classici che hanno segnato la generazione NES: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e 3, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, Zelda II: The Adventure of Link, Super Mario Bros. The Lost Levels e Kirby’s Adventure. Un vero e proprio tuffo nel passato per gli appassionati. Sarà presente la modalità Multiplayer Locale, pensata per sfide fino a 8 giocatori e mediante l’abbonamento Nintendo Switch Online, infine, sarà possibile partecipare al Torneo Mondiale che prevede cinque sfide settimanali e classifiche in tempo reale per eleggere i giocatori più veloci e abili del globo. Il Nintendo Entertainment System (NES) è stata una delle console più iconiche degli anni '90, rivoluzionando il mondo dei videogiochi con titoli leggendari e innovativi. Questo decennio ha visto l'ascesa di franchise epiche e l'evoluzione dei giochi da semplice intrattenimento a forma d'arte e sport competitivo. Nel marzo del 1990, a Los Angeles, si sono svolti i primi Nintendo World Championships, una competizione nazionale che ha messo alla prova le abilità dei giocatori con sfide tratte dai grandi classici della console NES. Questo evento ha posto le basi per la crescita del fenomeno degli sport competitivi elettronici, oggi diventati un fenomeno globale da miliardi di dollari. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)