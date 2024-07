Matera, morti due vigili del fuoco durante spegnimento di un incendio

(Adnkronos) – Due vigili del fuoco sono morti oggi, 17 luglio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio su una vasta estensione di macchia mediterranea a Nova Siri, in provincia di Matera. Ancora da accertare le cause della morte, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due pompieri sarebbero morti dopo una caduta in un dirupo. La zona di intervento è un'ampia area di macchia mediterranea e vegetazione tra Nova Siri e Rotondella. “Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)