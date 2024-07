Macerata, auto finisce in un lago per la pesca sportiva: due morti

(Adnkronos) – Auto cade in un laghetto per la pesca sportiva a Montefano nel maceratese. Due i morti. A dare l'allarme sono stati alcuni pescatori che hanno visto il veicolo attorno alle 10 di oggi scivolare in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle due persone finite con l'auto nel laghetto di Montefano. Si tratta di due anziani, un uomo e una donna. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora in corso di accertamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)