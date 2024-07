La Nissa si rinforza ancora: preso dal Matera l’esperto centrocampista Dario Maltese

La Nissa, alla vigilia del raduno in programma domani 17 luglio, si rinforza ulteriormente con l’arrivo di Dario Maltese. Centrocampista, classe 1992, palermitano, è lui l’ultimo colpo di mercato, in senso cronologico, per la Nissa del ds Ernesto Russello. Il 32enne centrocampista è senza dubbio tra i migliori della serie D. Dunque, un acquisto di livello superiore. Maltese, nelle ultime tre stagioni, ha vinto due campionati con Cerignola e Brindisi.

Nel corso della sua carriera ha militato nelle fila di Viareggio, Palermo, Latina, L’Aquila, Reggiana, Pisa, Alessandria, Cerignola, Lamezia, Brindisi e la scorsa stagione Matera. Numeri super per un calciatore di grande esperienza e qualità, in grado di dare un grande contributo importante alla causa biancoscudata.

“Dopo 14 anni di girovagare tra nord e centro Italia, -volevo -ha affermato Dario dopo la firma- avvicinarmi a casa. Il mio sogno era quello di trovare un progetto serio e ambizioso. La Nissa corrisponde pienamente a queste caratteristiche e sono pronto a dare tutto me stesso per la squadra, perché sin dall’inizio sarà come sentirsi a casa. Devo ringraziare -sottolinea Maltese- il presidente Giovannone, il direttore Russello e mister Terranova per la fiducia. La Nissa mi ha cercato già a giugno. E’ stata insistente, per questo ho apprezzato sin da subito questa società. E’ veramente gratificante per un calciatore sentire tutto questo interesse. Per quanto riguarda i tifosi, -conclude- non è mio costume fare proclami, faccio parlare il campo, garantisco il massimo impegno e spero di contribuire per il raggiungimento di traguardi importanti”.