iPhone 16 e 16 Pro, nuova tecnologia per batteria più capiente

(Adnkronos) – L'imminente linea di iPhone 16 potrebbe offrire una durata della batteria significativamente maggiore: Apple sta aumentando la densità energetica delle batterie nei suoi prossimi dispositivi, permettendo loro di durare più a lungo tra una carica e l'altra, secondo quanto affermato dall'analista della catena di fornitura Ming-Chi Kuo. Kuo sottolinea che una maggiore densità energetica comporta una produzione di calore superiore: per affrontare questa sfida, Apple sta incapsulando le nuove batterie in acciaio inossidabile. Questa scelta non solo contribuirà a dissipare meglio il calore, ma renderà anche le batterie più facili da sostituire. Tale caratteristica risponde alle nuove normative dell'Unione Europea, che ora richiedono una maggiore facilità di sostituzione delle batterie nei dispositivi elettronici. La decisione di utilizzare acciaio inossidabile per l'involucro delle batterie rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti. Tradizionalmente, le batterie degli iPhone sono state racchiuse in materiali meno resistenti, che offrivano una protezione limitata contro il calore. L'adozione dell'acciaio inossidabile non solo migliora la gestione termica, ma offre anche una maggiore durabilità complessiva del dispositivo. L'iPhone 16 quindi, oltre all'introduzione dell'intelligenza artificiale Apple, potrebbe rappresentare un interessante punto di svolta nella tecnologia delle batterie per smartphone. La prossima generazione di smartphone verrà presentata a settembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)