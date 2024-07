(Adnkronos) – Lettera di minacce a Forza Italia. "Fascisti, vi impiccheremo anche a voi a Piazzale Loreto", è la scritta in stampatello contenuta in una missiva recapitata oggi alla sede di Fi in Piazza San Lorenzo in Lucina. Lo si apprende da fonti azzurre. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)