EA Sports FC 25 esce il 27 settembre, il primo trailer

(Adnkronos) – Electronic Arts ha svelato l'atteso EA Sports FC 25, che sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2024. Questo nuovo capitolo rappresenta una continua evoluzione della piattaforma calcistica più grande del mondo, arricchita da una serie di innovazioni tecniche e di gameplay, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco ancora più social e autentica. Il reveal trailer di FC 25 mostra le abilità calcistiche della star di copertina Jude Bellingham attraverso il potente Frostbite Engine. "Con EA Sports FC 25, stiamo rafforzando la nostra visione di un futuro calcistico incentrato sui tifosi e ridefinendo ciò che è possibile fare in campo con FC IQ, che utilizza l'intelligenza artificiale e i dati del mondo reale per rendere più contemporanee le tattiche dei giocatori e integrare la potenza di HyperMotionV e PlayStyles," ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP e Group GM di EA Sports FC. "Stiamo offrendo ai nostri fan modi innovativi di giocare con Rush, l’esperienza più social e coinvolgente che abbiamo mai realizzato, e continuiamo a creare una rappresentazione autentica del gioco più bello del mondo con l'introduzione del calcio femminile nella modalità Carriera". Una delle principali novità di EA Sports FC 25 è Rush, una nuova esperienza 5v5 che utilizza gli stessi controlli e meccaniche del tradizionale 11v11. Rush sarà disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio, permettendo a gruppi di quattro persone di giocare insieme con un portiere controllato dall'intelligenza artificiale. Inoltre, nella modalità Carriera Allenatore, Rush permetterà di gestire lo sviluppo dell'Accademia Giovanile durante la stagione attraverso nuovi tornei 5v5 giocabili. FC IQ rappresenta un significativo passo avanti nel controllo strategico delle partite 11v11. Grazie a un nuovo modello di intelligenza artificiale basato sui dati reali delle più grandi squadre di calcio, le tattiche dei giocatori saranno influenzate da nuovi Player Roles. Questo rinnovamento tattico e il movimento collettivo più realistico rendono il posizionamento delle squadre più moderno e aderente allo stile di gioco reale, offrendo una maggiore variazione e profondità da una partita all'altra. Nella modalità Carriera, i Live Start Points permetteranno ai giocatori di vivere le storie più grandi del calcio reale, come la presa in gestione di un club dopo i trasferimenti di metà stagione o i cambi di dirigenza. Inoltre, quest'anno, il calcio femminile farà il suo debutto nella modalità in questione, raggiungendo la parità con il calcio maschile in tutte le modalità di gioco. EA Sports FC 25 sarà disponibile ufficialmente il 27 settembre 2024, con un accesso anticipato disponibile dal 20 settembre per coloro che acquisteranno la Ultimate Edition. I preordini sono già aperti per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, e Nintendo Switch. I fan che preordineranno l'Ultimate Edition entro il 20 agosto riceveranno una serie di vantaggi, tra cui speciali oggetti giocatore Icona a tempo limitato per costruire le loro squadre in Football Ultimate Team sia in EA Sports FC 24 (venduto separatamente) che in EA Sports FC 25. I membri di EA Play avranno diritto a un accesso anticipato di 10 ore a partire dal 20 settembre, oltre a premi ricorrenti, gettoni mensili Football Ultimate Team Draft, Club Rewards stagionali, uno sconto del 10% sugli FC Points e altro ancora. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)