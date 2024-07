Dalla raffica di temporali all’anticiclone, le previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) – Da una raffica di temporali al ritorno dell'anticiclone. Italia alle prese con il maltempo per almeno altri due giorni, all'insegna di piogge e instabilità. Poi, ecco che arriverà la svolta – prevista per giovedì – a riportare il sereno, temperature calde ma non elevate e un clima in generale più gradevole. Questo il quadro meteo delineato dagli esperti nelle previsioni per oggi, 2 luglio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, comunica intanto che nella giornata odierna il fronte temporalesco che ha raggiunto l'Italia nel corso di lunedì muoverà il suo raggio d'azione verso le regioni del Centro e raggiungerà poi entro la serata anche il Sud peninsulare. Attenzione poi a mercoledì 3 luglio quando un secondo impulso temporalesco seguirà più o meno lo stesso percorso del primo, portando un nuovo e rapido peggioramento dapprima al Nord e successivamente anche sul resto del Paese. Un occhio di riguardo come sempre ai temporali i quali, soprattutto al Centro-Sud, potranno risultare di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise e intense raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate. Un cambiamento significativo riguarderà inoltre le temperature: è previsto un generale calo su tutto il Paese, che porterà sollievo dopo la recente ondata di calore. Le massime scenderanno di diversi gradi, riportando i valori più vicini alle medie stagionali o localmente anche inferiori nelle zone raggiunte dal maltempo. Tra giovedì e venerdì però ecco arrivare la svolta tanto attesa: l'anticiclone delle Azzorre sembra poter riuscire ad estendersi temporaneamente su tutto il territorio nazionale, portando condizioni di bel tempo generalizzato. Questo tipo di configurazione atmosferica è generalmente associato a un clima più gradevole rispetto all'anticiclone africano. Le temperature, pur restando pienamente estive, risulteranno meno elevate come pure il tasso di umidità, rendendo così il caldo meno afoso e più sopportabile. Martedì 2. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: rovesci sulla fascia adriatica. Al Sud: veloci temporali sui settori peninsulari. Mercoledì 3. Al Nord: instabilità in attenuazione. Al Centro: ancora piogge sparse. Al Sud: temporali sparsi, più probabili sui rilievi. Giovedì 4. Al Nord: tempo più stabile. Al Centro: soleggiato e asciutto. Al Sud: residua instabilità sui rilievi calabresi. TENDENZA: nuova espansione dell'anticiclone delle Azzorre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)