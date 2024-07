Da contagi e caldo a sesso e cibo, guida per visitatori Olimpiadi Parigi

(Adnkronos) – Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024 "promettono uno spettacolo straordinario di abilità sportive e prestazioni da record. Tra il 26 luglio e l'11 agosto, circa 10.500 atleti parteciperanno ai Giochi Olimpici, sventolando la bandiera di 206 nazioni e rappresentando con orgoglio la squadra olimpica dei rifugiati del Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Si prevede che i Giochi attireranno circa 15 milioni di visitatori, di cui 2 milioni provenienti dall'estero". E "successivamente, tra il 28 agosto e l'8 settembre, ai Giochi Paralimpici" è atteso "un record di 3,4 milioni di spettatori", che assisteranno alle prodezze di "oltre 4000 atleti con disabilità che gareggeranno in 549 eventi per medaglie". In vista del maxi evento sportivo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa, il ministero francese della Salute e della Prevenzione e la Santé publique France hanno diffuso consigli di salute per i visitatori. Dal caldo alle infezioni, dalle zanzare alle zecche, sono diversi i capitoli affrontati, compresi focus dedicati al sesso sicuro e al cibo. Una guida sviluppata congiuntamente per promuovere in occasione di Parigi 2024 salute, sicurezza e benessere. "Essere consapevoli e vigili sui potenziali rischi di malattie infettive può fare una grande differenza nel proteggere noi stessi e gli altri e nel garantire che tutti coloro che partecipano alle Olimpiadi estive e ai Giochi Paralimpici stiano al sicuro e in salute", evidenzia in una nota Pamela Rendi-Wagner, direttrice dell'Ecdc. "Affinché l'evento abbia un completo successo – aggiunge un portavoce del ministero francese – auguriamo ai partecipanti di dare priorità alla propria salute. Abbiamo sviluppato validi consigli di salute pubblica, con alcune semplici regole da seguire. Abbiate cura di voi", è l'invito. Nella guida ci sono indicazioni su argomenti che vanno dai vaccini di cui i viaggiatori potrebbero aver bisogno prima di intraprendere il viaggio, alle informazioni su come proteggersi da varie malattie, come le malattie respiratorie o le malattie trasmesse da zanzare e zecche, spiegano i promotori. Con le temperature torride probabili, gli esperti danno suggerimenti su come rimanere freschi quando fa caldo, prevenire i colpi di sole e rimanere idratati. Inoltre, sono disponibili informazioni sulla salute sessuale e sul consumo di alcol e tabacco in Francia, nonché collegamenti a siti web e numeri di telefono utili per chiunque abbia bisogno di assistenza medica. Un esempio dei contenuti? Per quanto riguarda gli aspetti più pratici e la gestione di bisogni primari come mangiare e idratarsi, si chiarisce che in Francia "l'acqua di rubinetto è sicura da bere", e si mette in guardia sul fatto che in estate con il clima caldo e umido è più facile che "i germi si moltiplichino rapidamente e rendano il cibo pericoloso", e che gli alimenti contaminati "potrebbero sembrare non avere un sapore o un odore diversi da quelli sicuri". Quindi l'invito è a: "Mangiare cibi ben cotti e lavare sempre frutta e verdure o sbucciarle prima del consumo", "evitare di consumare cibi cotti o deperibili che siano stati conservati a temperatura ambiente per più di 2 ore", "lavarsi spesso le mani, soprattutto prima di toccare gli alimenti e dopo essere andato in bagno". Ci sono poi i consigli per evitare brutte sorprese dal caldo estremo (bere circa 2-3 litri di liquidi, come acqua o tè freddi senza zuccheri aggiunti durante un'ondata di caldo, evitare l'alcol e limitare caffeina e zucchero), con una precisazione: "La buona notizia è che si può portare la propria bottiglietta d'acqua (fino a 75 cl) nelle sedi dei Giochi Olimpici". Un capitolo è dedicato poi alle malattie trasmesse dalle zanzare (Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile, e così via). "La circolazione è in aumento – si avverte – in parte a causa della globalizzazione, dei viaggi internazionali e del climate change". E "la zanzara tigre, che può trasmettere numerose malattie, è ampiamente presente Francia, ed è attiva principalmente di giorno". Seguono i consigli per ridurre il rischio, dai repellenti agli indumenti migliori. Un monito anche sulle zecche che possono trovarsi "anche nei parchi cittadini, nei giardini e nei cortili". Infine il sesso sicuro: "Infezioni sessualmente trasmissibili comuni in Europa – elencano gli autori dei consigli di salute – includono clamidia, gonorrea e sifilide. Altre infezioni, ad esempio l'Hiv, l'epatite virale ed Mpox (prima chiamato variolo delle scimmie) possono essere trasmessi anche durante i rapporti sessuali". "I preservativi, se usati correttamente e costantemente, sono efficaci diminuendo il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e di trasmissione dell’HIV. In Francia – si informa – sono disponibili nelle farmacie, nelle farmacie e nei supermercati". E "sono disponibili gratuitamente in alcuni Centri di screening per le malattie sessualmente trasmesse". Quanto ad Mpox, si avverte che "utilizzare un preservativo non proteggerà completamente, ma potrebbe ridurre il rischio o l'entità dell'esposizione" al virus. "Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono un momento di festa – conclude Gundo Weiler, esperto di Oms Europa – Sono anche un potente promemoria dell'importanza di dare priorità alla nostra salute". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)