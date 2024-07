Corciano, 22enne precipita da 7° piano su auto parcheggiata: è gravissimo

(Adnkronos) –

Un 22enne questa mattina è caduto dal settimo piano dell'edificio, dove abita a Corciano, in provincia di Perugia, finendo sul tetto di un'auto parcheggiata sotto lo stabile. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Corciano e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, a seguito di una segnalazione al Nue 112, sul posto anche il personale del 118 che ha trasportato il giovane d'urgenza presso il locale ospedale 'Santa Maria della Misericordia', dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)