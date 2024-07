Caso Scurati, Serena Bortone sospesa per sei giorni dalla Rai

(Adnkronos) – Serena Bortone sarà sospesa per sei giorni dalla Rai. E' la sanzione che, a quanto si apprende, l'azienda ha deciso di comminare alla conduttrice e giornalista in seguito alla vicenda relativa alla presenza dello scrittore Antonio Scurati nella sua trasmissione 'Chesarà…' e all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento non c'è un'ufficialità della notizia da parte della Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, la sospensione avrà "effetto immediato", a patto però che la giornalista non decida di opporsi attraverso un ricorso. Qualora infatti la Bortone decidesse di opporsi, il provvedimento nei suoi confronti verrebbe automaticamente sospeso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)