Caltanissetta. Estate fortunata per una 23enne: vince un Jackpot di 20mila euro grazie a Cinco

Luglio fortunato per una giocatrice della Sicilia grazie a Cinco, il gioco di tombola.it che unisce il bingo e le carte francesi, creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli iscritti al sito.

Come riferisce Agipronews, a festeggiare è una 23enne di Caltanissetta, che si è aggiudicata un jackpot di ben 20mila euro acquistando cartelle per un valore totale di soli 2 euro e portando a casa il montepremi grazie alla donna di quadri.

Cinco è uno dei pochi giochi in circolazione che offre un jackpot fisso di 20.000 euro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dai giocatori presenti in sala.