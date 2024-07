Bimba annegata in lago nel cuneese, aperto fascicolo

(Adnkronos) – E' stato aperto un fascicolo e disposta autopsia sul corpicino della bambina di 7 anni, Anisa Murati, annegata ieri nel lago del bioparco AcquaViva di Caraglio, a pochi chilometri da Cuneo. L'inchiesta è nelle mani della Procura di Cuneo e sono in corso accertamenti sulla tragedia che ha sconvolto la comunità di Caraglio e di Demonte. Al vaglio degli inquirenti la posizione degli accompagnatori dei bambini del centro estivo della parrocchia di Demonte, il paese della valle Stura in cui la piccola viveva. Il bioparco è stato posto sotto sequestro proprio per effettuare gli accertamenti necessari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)