Attività produttive, Tamajo incontra imprese cerealicole: «Puntiamo a un’offerta interamente siciliana»

Individuare strumenti per sostenere quelle filiere produttive locali che puntano a creare un’offerta interamente siciliana. È questo l’obiettivo delle proposte di intervento presentate dal Distretto produttivo cereali Sicilia nel corso di un incontro nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive.

«Questa iniziativa – afferma l’assessore Edy Tamajo che ha partecipato alla riunione – mira a promuovere e supportare le imprese che, partendo dal grano, riescono a organizzare una filiera della produzione di pasta e prodotti da forno utilizzando esclusivamente cereali locali, lavorati e trasformati nella nostra regione».

Nei prossimi giorni le proposte verranno formalizzate in un documento ufficiale dal distretto che al suo interno riunisce vari attori della filiera con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e la competitività nel settore. Attraverso la collaborazione tra agricoltori, molini e produttori, l’associazione si impegna a sostenere una produzione locale di alta qualità, che rispetti le tradizioni e utilizzi le risorse del territorio siciliano.

«Sono entusiasta delle proposte presentate durante l’incontro – ha aggiunto l’assessore – sostenere le filiere produttive che valorizzano i nostri prodotti è fondamentale per il rilancio dell’economia siciliana .La creazione di una filiera tutta siciliana non solo promuove le eccellenze del territorio, ma contribuisce anche alla sostenibilità e alla crescita occupazionale. Il nostro impegno è quello di fornire gli strumenti necessari affinché queste realtà possano svilupparsi e prosperare».

Una volta formalizzate, le proposte verranno analizzate e integrate in un documento che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane dall’assessorato regionale delle Attività produttive.