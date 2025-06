Tragica fine per un 42enne morto schiacciato dal trattore che stava guidando

Incidente mortale in località Montagnana a Serramazzoni sull’Appennino modenese. A perdere la vita un uomo di 42 anni rimasto schiacciato sotto il peso del trattore che stava guidando. Per cause ancora da accertare il mezzo – un trattore con rimorchio per il trasporto del fieno – si è capovolto, perdendo l’appoggio su un declivio e finendo per travolgere il conducente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per i riscontri del caso, i Vigili del fuoco di Sassuolo e i sanitari del 118: ogni tentativo di salvare la vita al 42enne è stato vano. (ANSA).