Ascolti tv, Portogallo-Slovenia domina la prima serata

(Adnkronos) – La partita di Euro 2024 tra Portogallo e Slovenia trasmessa su Rai1 domina la prima serata di ieri con 5.450.000 di spettatori e il 31.9% di share. La serie 'Bardot' su Canale 5 raggiunge 1.223.000 spettatori e il 7.2% di share mentre Rai 3 con il film 'Mai stati uniti' totalizza 1.102.000 di spettatori e il 6.2% di share. Fuori dal podio Rete 4 con 'Quarta Repubblica' che registra 744.000 telespettatori e il 5.6% di share 5.6%. Seguono: Italia 1 con 'The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1' (723.000 spettatori, 4.3% share); Rai 2 con 'Dawn – Sussurri nella Notte' (681.000 spettatori, 3.9% share); La7 con 'In Viaggio con Barbero' (540.000, 3.6% share). Chiudono la classifica: Nove con 'Faking It – Bugie Criminali' (403.000 spettatori, 2.3% share) e Tv8 con 'Viaggi Pazzeschi' (276.000 spettatori, 1.6% share). Nell'access prime time, è Canale5 con 'Paperissima Sprint' a vincere la sfida televisiva, incollando davanti allo schermo 2.271.000 spettatori e totalizzando il 12.1%. Italia1 con Ncis – Unità Anticrimine ha interessato 1.237.000 spettatori (share del 6.7%), mentre La7 con 'In Onda' è stato la scelta di 1.281.000 spettatori per uno share del 6.8%. Rai3 ieri proponeva 'Viaggio in Italia', che ha appassionato 1.189.000 spettatori registrando uno share del 6.8%, mentre 'Un Posto al Sole' ha raccolto davanti al video 1.560.000 spettatori con share al 8.2%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)