Arte, Federica Zianni vince la prima edizione di ‘Immagina’

(Adnkronos) – La scultura "Vortice di eccellenza" di Federica Zianni (classe 1993) vince la prima edizione di "IMMAGINA", bando di concorso gratuito under 35 promosso dal Gruppo MAG – presieduto dal Cavaliere del Lavoro Pierluca Impronta – per la selezione di un'opera identificativa dei valori dell'azienda attraverso la meraviglia dell'arte. Sarà realizzata – nei prossimi quattro mesi – in resina patinata a bronzo l'opera vincitrice, sublimazione dei cinque valori fondanti di MAG intorno ai quali gli artisti sono stati incoraggiati a trarre ispirazione: Italianità, Stile, Coraggio, Cultura e Visione Internazionale a partire dall'iconico "quadrato", prima e unica linea grafica identificativa del Gruppo, espressione della ricchezza degli universi possibili. "Propongo un'opera che incarna l'essenza di MAG e la sua leadership nel mercato assicurativo internazionale. La forma quadrata simboleggia la solidità e la struttura dell'azienda mentre il vortice al centro rappresenta la forza e la determinazione nel superare sfide e conquistare nuovi orizzonti", così Federica Zianni descrive il suo progetto e, ottenuta la vittoria, si dice "entusiasta di far parte di questa grande realtà e felice che MAG abbia individuato nell'opera i valori trainanti dell'azienda". Il connubio di materiali e forme e la cura dei dettagli dell'opera richiamando lo stile inconfondibile dell'impresa italiana nel mondo, trasmettendo un messaggio di eccellenza globale: "Metterò tutta me stessa in questa nuova sfida" conclude l'artista. Significativo il successo di questa prima iniziativa promossa dal Gruppo MAG con circa cinquanta progetti presentati che sono stati valutati dal comitato scientifico presieduto dal Presidente del Gruppo Pierluca Impronta e composto da Cecilia Casorati (Critico d'Arte e Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma); Milo Goj (Storico dell'arte e Professore di Semiotica visiva presso l'Accademia di Belle Arti di Milano); Daniela Piscitelli (Architetto, Grafico e Professore di Disegno Industriale presso l'Università Luigi Vanvitelli di Caserta); Sergio Risaliti (Direttore del Museo Novecento di Firenze); Antonio Valentino (Presidente dell'Associazione Giovani Collezionisti) e Alessandro Vitiello (Giornalista e Gallerista), privilegiando criteri legati alla qualità tecnica ed esecutiva, all'originalità e alla forza comunicativa delle idee. All'artista vincitore un premio del valore di 5.000 euro – di cui una parte in denaro e un'altra da convertire in borsa di studio per l'iscrizione ad un corso/master nel settore artistico – che sarà consegnato durante la cerimonia di premiazione che si terrà giovedì 14 novembre 2024 alle 18 presso il Maxxi. In questa occasione altri nove artisti, le cui proposte sono state reputate lodevoli, riceveranno un attestato di merito, segno della sensibilità dell'azienda nella promozione della creatività emergente e nella valorizzazione della capacità di esprimere innovazione e competenza.