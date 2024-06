Serie D. Novità alla Sancataldese: Alessandro Avarello è il nuovo direttore sportivo

Novità importante in queste ultime ore in casa Sancataldese. La società verdeamaranto ha infatti annunciato di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Avarello che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del Club.

Avarello vanta una grossa esperienza al Canicattì dove è stato Ds per sette lunghi anni e presenta conoscenza e competenze calcistiche di prim’ordine che ne fanno un valore aggiunto importante . Da parte della società verdeamaranto è giunto il classico in bocca al lupo al neo ds per la nuova stagione sportiva che sta per iniziare.