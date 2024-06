Sanità. Abuso di antibiotici in età pediatrica: congresso a Catania

Accrescere e promuovere maggiore consapevolezza sui rischi associati all’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici, soprattutto in età pediatrica. È questo il focus del convegno dal titolo ‘Resistenze antimicrobiche in età pediatrica’, in programma sabato 15 giugno all’Hotel Nettuno di Catania. Gli antibiotici prevengono milioni di decessi ogni anno e restano il trattamento principale per le infezioni batteriche potenzialmente fatali. Tuttavia, le frequenti e inappropriate prescrizioni, nonché il loro uso eccessivo, hanno portato a una resistenza che ha creato una vera e propria emergenza sanitaria globale (come dichiarato dall’Oms) con particolare impatto sui pazienti più piccoli. In Italia il fenomeno preoccupa soprattutto i bambini sotto i quattro anni, i quali risultano essere tra i maggiori utilizzatori di antibiotici, rendendo sempre più difficile il trattamento di infezioni comuni. Il congresso vedrà un approccio multidisciplinare tra esperti, sia del territorio che nazionali, che avranno come obiettivo comune quello di dimostrare la necessità di aggiornare le linee guida globali sull’uso degli antibiotici, contribuendo a una minor diffusione di antibiotico-resistenza per un uso più responsabile. “A causa degli alti tassi di resistenza acquisita dai patogeni, molti degli antibiotici raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità hanno un’efficacia più che dimezzata, inferiore al 50%, nel trattamento delle infezioni pediatriche più significative”, dice Vita Antonella Di Stefano, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria e pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro e responsabile scientifico del congresso. Le relazioni verranno precedute dall’illustrazione del Pncar 2022-2025, piano nazionale nato con l’obiettivo di fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare le emergenze dell’antibiotico resistenza.