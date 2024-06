San Cataldo. Concluso alla scuola media “Carducci” il progetto “Sportello di Ascolto”

SAN CATALDO. Nella Scuola secondaria di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, è stato portato a termine il progetto “Sportello di ascolto”. A coordinare le attività le prof.sse M.C. Falduzzi e C. Pirnaci, che hanno lavorato in stretta collaborazione con l’équipe dell’ambulatorio di San Cataldo del Ser.D. di Caltanissetta, di cui è responsabile la dott.ssa Scichilone, afferente all’Area delle dipendenze diretta dal prof. Massimo Cacciola.

Il progetto ha previsto due azioni: una di ascolto individuale rivolto ad alunni, genitori e personale scolastico; l’altra un vero e proprio laboratorio educativo denominato “Life Skills Education”, curato dall’assistente sociale M.C. Anzalone e dall’infermiera E. Tempo. Obiettivo del laboratorio è stato quello di offrire agli studenti uno spazio per sviluppare competenze sociali e relazionali. Attraverso la metodologia del “Circle time”, sono stati realizzati due incontri per ognuna delle 35 classi dell’Istituto, con un percorso formativo differenziato in base all’età. Prima di progettare gli interventi, a ciascun alunno è stato somministrato un questionario sulle Life Skills per personalizzare l’intervento educativo.

I risultati del questionario hanno evidenziato che solo il 27% dei ragazzi riesce spesso a gestire situazioni stressanti, mentre il 32,9% comunica in modo efficace esprimendo pensieri ed emozioni. Dalle risposte fornite dagli studenti, appare significativo rilevare che la comunicazione genitore-figlio avviene soprattutto a pranzo o quando si affrontano temi come sport, scuola, amici ed emozioni – risultando facile per il 49% e molto facile per il 36%.

Il laboratorio Life Skills Education del Ser.D. di Caltanissetta ha cercato di favorire nei giovani lo sviluppo di quelle abilità relazionali e di vita essenziali per affrontare al meglio le sfide della complicata età adolescenziale, vero e proprio “campo di gara” irto di ostacoli da superare con fiducia e speranza. Il dirigente scolastico Parenti ha ringraziato il Ser.D. per l’importante supporto e per le preziose informazioni ottenute e condivise in sede di Collegio dei docenti, le docenti Falduzzi e Pirnaci per l’insostituibile contributo.