San Cataldo. Alla scuola media “Carducci” festeggiata la “Giornata del Merito”

SAN CATALDO. La Scuola secondaria di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, ha celebrato la “Giornata del merito”. Durante la cerimonia sono stati conferiti attestati di merito e premi alle alunne e agli alunni che, durante l’anno, si sono distinti in attività curriculari ed extracurriculari, mettendo in mostra i propri talenti o che si sono cimentati ottenendo riconoscimenti in diversi ambiti: nell’arte, nella musica, nelle scienze, nella matematica, nella poesia, nella lingue e nel coding.

L’obiettivo della manifestazione, già alla seconda edizione, ha rappresentato un esempio per tutta la comunità scolastica, dimostrando che la scuola, oltre a non lasciare indietro gli alunni in difficoltà, mettendo in atto strumenti finalizzati al loro recupero, concorre alla valorizzazione dei migliori alunni. Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie all’azione incisiva del team dei docenti che, riconoscendo e assecondando le potenzialità degli studenti, ne hanno permesso l’espressione nelle migliori condizioni. La “Giornata del merito” ha mostrato la fotografia di una scuola viva e in continua trasformazione; una scuola al passo con i tempi e che permette l’acquisizione di competenze trasversali spendibili nella vita di ogni giorno.

Alla manifestazione ha partecipato il baby sindaco Matteo Asaro che, ancora una volta, ha ribadito l’importanza dell’esempio e della perseveranza, attraverso cui si raggiungono obiettivi insperati. Il baby sindaco ha voluto ringraziare il dirigente scolastico prof. Parenti per aver favorito lo svolgimento di attività e progetti coinvolgenti ed entusiasmanti, che consentono agli alunni e alle alunne di dare il meglio di sé. Ad arricchire la giornata, due esibizioni musicali di body percussione di flauto, da parte dei ragazzi delle classi del corso C, diretti dalla prof.ssa Laura Blandino.

La manifestazione è stata presentata da Andrea Lantieri, studente della classe terza C, che, in linea con il tema della giornata, ha mostrato l’innato talento nell’arte della conduzione. Il dirigente scolastico Salvatore Parenti ha voluto ringraziare i docenti e tutto il personale della scuola per avere consentito di raggiungere mete e prestigiosi risultati, i ragazzi per l’impegno che hanno messo in campo e senza riserve ed infine ha chiesto loro di vincere gli egoismi e mettere saperi, competenze e capacità a disposizione dei compagni meno talentuosi.