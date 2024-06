Roma, scontro tra moto al Foro Italico: due morti

(Adnkronos) –

Due morti in uno scontro tra due moto a Roma, in via del Foro Italico, direzione Stadio Olimpico, altezza via Salaria. A perdere la vita i conducenti di due motoveicoli, una Buell BL1 e una Triumph. Sul posto per i rillievi sono intervenute intorno alle 11.30 diverse pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull’esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)