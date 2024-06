MotoGp Olanda, Bagnaia trionfa a Assen con Ducati

(Adnkronos) –

Pecco Bagnaia vince il Gp d'Olanda nella classe MotoGp centrando oggi la terza vittoria di fila a Assen e completando un fine settimana perfetto, con pole position e vittoria nella gara sprint. Il pilota della Ducati ufficiale, campione del mondo in carica, si impone in solitaria davanti allo spagnolo Jorge Martin (Ducati-Pramac) e al compagno di squadra Enea Bastianini che completa il podio. Quarto posto per lo spagnolo del team Ducati-Gresini Marc Marquez che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46) e il connazionale dell'Aprilia Maverick Vinales. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, lo spagnolo del team Ducati-Gresini Alex Marquez, lo spagnolo dell'Aprilia Raul Fernandez e Franco Morbidelli (Ducati-Pramac). Martin resta in vetta alla classifica mondiale con 200 punti, 10 di vantaggio su Bagnaia.

Ai Ogura vince il Gp d'Olanda nella classe Moto2. Il pilota giapponese precede gli spagnoli Fermin Aldeguer e Sergio Garcia. Sesto posto per il migliore dei piloti italiani Tony Arbolino. Garcia è in vetta alla classifica mondiale con 134 punti, 10 di vantaggio su Ogura.

Ivan Ortola ha vinto invece nella classe Moto3. Lo spagnolo, in sella a una Ktm, precede l'olandese dell'Husqvarna Collin Veijer e il connazionale e compagno di marca David Munoz. Sesto posto per il migliore dei piloti italiani Luca Lunetta su Honda. Il colombiano David Alonso (CfMoto) mantiene la vetta della classifica mondiale con un vantaggio di 35 punti su Veijer.