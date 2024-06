Milena. Approvati in Consiglio comunale lievi aumenti per la Tassa sui rifiuti 2024

MILENA. In consiglio comunale sono state approvate a maggioranza, con 7 voti favorevoli e 2 contrari, le tariffe della Tari per il 2024. Il sindaco Claudio Cipolla ha illustrato il punto all’ordine del giorno. Il primo cittadino ha fatto presente che c’è stato un incremento contrattuale per i dipendenti del servizio della raccolta dei rifiuti. Con riferimento alla raccolta differenziata, la percentuale è aumentata, ciò ha comportato una diminuzione dei costi.

Con la SRR è stato raggiunto un accordo, anche a seguito della nuova gara al ribasso, teso a fissare un prezzo definitivo, al fine di evitare oscillazioni che rendevano difficile stabilire con certezza l’importo delle tariffe. Il prezzo è stato fissato in maniera certa con un aumento medio che non ha superato il 3%. La situazione, pertanto, come evidenziato dall’amministrazione comunale, è risultata simile a quella precedente. L’aumento, pertanto, è risultato nell’ordine di 10-20 euro in base poi al numero dei componenti familiari ed altri fattori.