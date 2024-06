Disturbi intestinali e alimentazione: la guida digitale gratuita di Isypan®

I disturbi intestinali sono tra le condizioni patologiche più diffuse a livello mondiale; infatti, colpiscono circa un terzo della popolazione generale. Ne soffrono entrambi i sessi, anche se l’incidenza maggiore si registra tra le donne (rapporto 2:1 circa). Tutte le fasce d’età possono essere coinvolte, dai bambini piccoli fino alle persone più anziane. Esistono numerosi disturbi intestinali, ma non tutti si presentano con la stessa frequenza. Fra quelli più comuni si ricordano, in particolare:

– la sindrome dell’intestino irritabile (SII), le cui cause non sono ancora definite con certezza, sebbene lo stress sia riconosciuto come un possibile fattore scatenante;

– l’intolleranza al lattosio, un disturbo che comporta difficoltà nel digerire il lattosio a causa della carenza di lattasi, enzima che scinde tale zucchero in glucosio e galattosio, più facili da assimilare per il nostro organismo.

Molti disturbi intestinali, compresi i due citati, non rappresentano un pericolo per la vita, ma ne possono peggiorare la qualità.

Un aiuto in questo senso arriva dalla guida gratuita scaricabile Isypan®: “Disturbi intestinali e alimentazione”. Si tratta di una guida che mette in luce l’importanza di un corretto stile di vita per il benessere intestinale, fornendo consigli pratici sull’alimentazione da seguire e su ricette semplici da preparare.

Perché una guida sui disturbi intestinali?

La guida Isypan® è stata realizzata con l’obiettivo di fornire un supporto concreto a coloro che soffrono di disturbi quali la sindrome dell’intestino irritabile e l’intolleranza al lattosio. Si tratta di un vademecum facile da consultare che spiega con un linguaggio semplice, ma rigoroso dal punto scientifico, le cause scatenanti e i sintomi di tali disturbi per poterli affrontare con una maggiore consapevolezza e conoscenza.

La guida, inoltre, fornisce suggerimenti sui cibi consigliati e quelli da evitare.

Come scaricare la guida?

La guida Isypan® “Disturbi intestinali e alimentazione”, consta di 9 pagine e può essere facilmente scaricabile collegandosi al portale web ufficiale di Isypan®; il documento è stato realizzato in PDF, un formato facilmente leggibile da qualsiasi dispositivo (personal computer, tablet o smartphone) e una volta effettuato il download è possibile consultarla ogni volta che lo si ritiene necessario. È una guida gratuita e per scaricarla non è necessario fornire nessuna informazione personale.

Cos’è Isypan®?

Isypan® è una linea di dispositivi medici e integratori a marchio Pharmaidea, utili per il trattamento e la cura dei principali disturbi gastrointestinali quali stipsi, reflusso gastroesofageo,

dispepsia (digestione difficile), pesantezza e gonfiore di stomaco, sindrome del colon irritabile, intolleranza al lattosio e disbiosi intestinale (una condizione caratterizzata dallo squilibrio nella composizione e nella funzione del microbiota intestinale).

I prodotti della linea Isypan® si pongono come punto di riferimento di tutte quelle persone che si trovano a convivere con fastidiosi disturbi gastrointestinali e hanno intenzione di prevenirli e/o contrastarli efficacemente.