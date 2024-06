Disservizi su ChatGPT: problemi segnalati in tutto il mondo

(Adnkronos) – Se oggi avete trovato l'assistente IA ChatGPT un po' meno loquace del solito, non siete soli: il servizio sta affrontando un'interruzione che sta colpendo la versione web, l'app mobile e la nuova app per Mac. I primi report sui problemi di ChatGPT sono iniziati intorno alle 8:30 fuso dell'Europa centrale, e OpenAI ha riconosciuto l'esistenza di un problema. La pagina di stato della compagnia riporta che "ChatGPT non è disponibile per alcuni utenti" e che "stiamo attualmente investigando il problema". Non è chiaro che cosa stia causando esattamente l'interruzione e quanto tempo ci vorrà prima che si possa nuovamente porre domande al chatbot più famoso al mondo. Secondo Downdetector, i primi report di un'interruzione di ChatGPT sono iniziati circa due ore fa. Al loro apice, ci sono stati circa 2.300 report di problemi negli Stati Uniti e circa 1.000 nel Regno Unito, un numero significativo che suggerisce che una parte rilevante degli utenti non riesce a utilizzare il servizio. Attualmente, è difficile utilizzare ChatGPT sia nel browser web che nell'app mobile per iOS, con quest'ultima che restituisce un "errore interno del server". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)