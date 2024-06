Caltanissetta. Premio al Liceo Scientifico “Volta” per il progetto Nazionale dell’UMI “La matematica dove non te l’aspetti”

CALTANISSETTA. Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” ha raggiunto un traguardo significativo al concorso nazionale “Premio Archimede 2023”, proposto dall’UMI, avente come tema “La matematica dove non te l’aspetti”, classificandosi al sesto posto durante la cerimonia di premiazione a Bologna grazie al cortometraggio “Le equazioni della vita” realizzato dagli studenti Amico Giulia, Pagliarello Averna Carlo, Pirrone Maria Chiara e Polizzi Giusy, frequentanti la classe III E. L’iniziativa, volta a promuovere la bellezza della matematica in contesti inaspettati, ha visto la partecipazione di numerosi studenti da tutta Italia, tra i quali si è distinto il Liceo Volta con un’opera originale e toccante.

“Le equazioni della vita” racconta la storia di due giovani, Marta e Luca, che, legati dall’amore per la matematica, trovano, proprio grazie a questa, il coraggio per dichiarare il loro amore. Il cortometraggio esplora come le equazioni e i concetti matematici possano riflettere le dinamiche delle relazioni umane, dimostrando che la matematica non è solo una disciplina accademica, ma un linguaggio universale che può unire le persone.

Il lavoro, interamente realizzato dagli studenti sotto la guida dei professori Giuseppe Galesi, Enza La Piana, Rosaria Signorino e Adriana Valenza, ha colpito la giuria per la sua originalità, creatività e profondità emotiva. Il cortometraggio non solo illustra concetti matematici in modo accessibile e interessante, ma riesce anche a trasmettere un messaggio positivo sull’importanza della passione e della collaborazione.

La partecipazione al concorso e la vittoria del sesto premio rappresentano un ulteriore passo avanti nella promozione delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) all’interno della scuola. L’iniziativa ha anche rafforzato il senso di comunità e collaborazione tra gli studenti, dimostrando che l’apprendimento può essere un’avventura entusiasmante e gratificante.

In questa ottica, il dirigente scolastico, Prof. Vito Parisi, complimentandosi con i vincitori, auspica la partecipazione a quei concorsi e progetti che stimolino la creatività e l’innovazione e arricchiscano il percorso formativo degli studenti. Gli alunni, soddisfatti, hanno dichiarato: “È stata un’esperienza fantastica. Abbiamo lavorato duramente, pertanto sapere che il nostro lavoro è stato apprezzato a livello nazionale rappresenta per noi una soddisfazione enorme. Speriamo che il nostro cortometraggio possa ispirare altri giovani a vedere la matematica con occhi nuovi.”