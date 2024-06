Caltanissetta. Per tutto il mese di giugno Lilt promuove visita gratuita per la prevenzione dei tumori cutanei

CALTANISSETTA. Per tutto il mese di luglio a Caltanissetta è possibile prenotare la visita gratuita di prevenzione dei tumori cutanei al LINK: https://www.liltcaltanissetta.it/prenotazione-campagne/

Si avvicina l’estate e il controllo dei nei cutanei, nell’ambito della consueta vocazione della LILT in tema di prevenzione oncologica, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla prevenzione del melanoma, patologia ad alto potenziale metastatico con significativo aumento dì nuovi casi per anno. Inoltre si richiama anche sull’importanza di una corretta esposizione ai raggi solari e infine sul divieto di esporsi per scopi voluttuari a lampade artificiali per i minorenni e comunque limitarne l’uso negli adulti.

Il melanoma rappresenta il paradigma più suggestivo tra le neoplasie ad elevata malignanza, in grado di essere contrastato altrettanto efficacemente attraverso le attività di prevenzione primaria, basate sulla corretta esposizione al sole, e dì prevenzione secondaria per diagnosticare precocemente la malattia con l’autoesame della pelle e lo screening clinico-dermatoscopico effettuato dallo specialista dermatologo.

“Il modo più efficace per combattere questo tumore è la prevenzione – spiega il dott. Aldo Amico presidente LILT Caltanissetta – la diagnosi precoce rappresenta il più efficace strumento per il controllo clinico-prognostico del melanoma cutaneo che, se diagnosticato in fase iniziale, nel 90% dei casi può essere sconfitto”. A tutti coloro che prenotano, oltre ad effettuare la visita gratuita dermatologica, sarà distribuito materiale informativo per la corretta esposizione al sole. Per l’esecuzione dell’indagine strumentale (dermatoscopia digitale) si richiede un ticket di 40 euro.