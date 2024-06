Caltanissetta in festa: la Traina vince due set a Terracina e conquista la storica promozione in serie B1 di pallavolo femminile

Storico: la Traina Albaverde del presidente Oriana Mannella, di Sergio Montagnino e di Fabrizio Montagnino ha conquistato la promozione in B1 di pallavolo femminile.

Lo ha fatto avendo conquistato due set a Terracina contro la Futura in un match entusiasmante. Primo set per le laziali che hanno gestito il set anche grazie ad una ricezione incerta delle nissene. Il set s’è chiuso 25-22 per le padrone di casa.

Nel secondo set Traina alla riscossa con D’Antoni, Moneta e con la regia di Spena a dettare legge in terra laziale. Le ragazze di coach Fabrizio Montagnino, con una condotta di gara superba, hanno annichilito le avversarie imponendosi 25-22.

Fondamentale pertanto l’esito del terzo set nel quale le nissene, dopo una partenza incerta, hanno preso in mano la situazione portandosi sul 17-24. Una cavalcata vincente che ha permesso a D’Antoni e compagne di avere un bel numero di match point a disposizione per chiuderla. E’ finita 25-21 con le ragazze nissene in tripudio per la conquista della storica B1.

A quel punto il match è diventato una passerella in quanto le nissene hanno conquistato la B1 avendo vinto 3-1 all’andata. Per la Traina una vittoria e una promozione che lanciano ulteriormente il movimento pallavolistico nisseno verso livelli impensabili fino a qualche anno fa.

Il tutto merito della presidenza targata Oriana Mannella ma anche di un gruppo dirigente e di un gruppo squadra che ha saputo fare quadrato nei momenti più difficili. Merito anche di Fabrizio Montagnino che ha preso in mano la squadra nel momento forse più difficile come quello della doppia sconfitta con le campane dell’Oplondi.

La Traina dunque è in B1 e tutto lo sport nisseno può esultare per una squadra ed una società che sta diventando modello per un certo tipo di pallavolo.