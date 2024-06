Caltanissetta. Il 25 giugno evento imperdibile con la “Festa della Musica – Alla Corte dei Moncada”

CALTANISSETTA. Il 25 giugno, le maestose sale di Palazzo Moncada ospiteranno un evento imperdibile: la “Festa della Musica – Alla Corte dei Moncada”. L’evento avrà inizio alle 19.30, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di immergersi nelle atmosfere sonore e culturali del Seicento.

La serata sarà inaugurata con un convegno dedicato alla musica a Palazzo Moncada durante la prima metà del 1600. Gli interventi saranno a cura del Presidente della Pro Loco di Caltanissetta Dott. Luca Miccichè, la prof.ssa Rosanna Zaffuto, storica della città, il Presidente dell’Ass. Alchimia Arch. Giuseppe Giugno. Attraverso approfondimenti e aneddoti, il pubblico potrà scoprire come la musica abbia giocato un ruolo particolare nella vita di corte.

Dopo il convegno, la magia continuerà con un concerto straordinario. Due corali, selezionate per la loro eccellenza e dedizione alla musica antica, Amoris Laetitia e I Cantori di Orfeo, si esibiranno in un repertorio di musica seicentesca accompagnati dall’esibizione di danza degli studenti del Liceo Classico Linguistico Coreutico Artistico Audiovisivo e Multimediale R. Settimo di Caltanissetta, in particolare delle classi III e IV CC, con le coreografie della docente Eva Farinella.

Durante il corso della giornata, gli studenti delle classi III BC, III e IV CC faranno da ciceroni nei luoghi moncadiani della città, seguendo l’orario 10-12 e 16-18. Non è necessaria la prenotazione e la visita sarà gratuita. I luoghi interessati saranno la Cattedrale Santa Maria la Nova, la Chiesa Sant’Agata al Collegio, la Chiesa San Domenico e la sua cripta e Palazzo Moncada.

Gli studenti hanno svolto la fase di studio con la guida dell’avv. Valentina Curione, OLP della Pro Loco di Caltanissetta APS. La “Festa della Musica – Alla Corte dei Moncada” rappresenta non solo un’occasione per godere di musica di altissimo livello, ma anche un viaggio nel tempo, alla scoperta delle tradizioni e della cultura musicale che hanno contraddistinto uno dei periodi più importanti della storia nissena.