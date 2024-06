Al Pala Cannizzaro grande festa del minibasket dell’Invicta e della Victoria

Al Pala Cannizzaro di Caltanissetta si è svolta una grande festa per la chiusura della stagione sportiva del mini basket dell’Invicta e della Victoria. Oltre 100 bambini hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalle due società di mini basket della città di Caltanissetta e San Cataldo insieme agli istruttori che meritano un particolare ringraziamento per l’immenso lavoro svolto durante tutto l’anno con gruppi di mini-atleti di età compresa tra i nati nel 2012 e il 2019.

Gli istruttori di minibasket organizzatori della festa sono stati: Alessandro Terrana, Marcello Giarrusso, Paride Giusti, Federico Nicosia, Santino Lo Porto e Fabio Amato che dopo aver fatto una foto di gruppo hanno diviso i bambini in squadre per dare il via alla gara di tiro e alle partite.

Alla presenza di due tribune piene di genitori, ragazzi e tifosi il pomeriggio di festa è trascorso con diversi giochi, mini partite ed atre attività ludiche che hanno divertito i giovani partecipanti che nonostante l’elevato numero, sono stati tutti premiati con medaglia e sciarpa dell’Invicta Basket dal fondatore e presidente della società professore Lillo Terrana sempre instancabile promotore e garante del lavoro di tutti e dal presidente della Victoria Angela Vullo.

La festa si è conclusa con un momento di convivialità e con un arrivederci a settembre, quando si riapriranno le porte delle palestre. L’Invicta continua nella promozione dei valori dello sport partendo dai più piccoli e garantendo continuità attraverso la presenza in tutti i campionati giovanili fino alla serie C.