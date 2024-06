Aborto, proposta FI per un reddito di maternità: 1.000 euro al mese per ridurre le interruzioni di gravidanza

Mille euro al mese fino al compimento del quinto anno del bambino: è quanto prevede un disegno di legge del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, con l’obiettivo di sostenere le donne che ricorrono all’aborto per ragioni di carattere economico.

“Al fine di ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall’incidenza delle condizioni economiche”, si legge nel ddl in due articoli, è istituito il “reddito di maternità” che costituisce un beneficio economico, su base mensile, concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti che si rivolgono a un consultorio pubblico o ad una struttura socio sanitaria abilitata dalla Regione, o a un medico di sua fiducia”. Gasparri: “Lo Stato può offrire un’alternativa”.

Le condizioni

Il reddito, si legge nel testo visionato dall’agenzia di stampa LaPresse, “spetta nella misura di 1.000 euro mensili per dodici mensilità, a condizione che il valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza della richiedente non sia superiore a 15mila euro, fino al compimento del 5° anno di età del bambino”.

Per dare attuazione al beneficio economico, il ddl istituisce presso il Mef un fondo denominato “Fondo per il reddito di maternità” con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Gasparri: “Stato può offrire alternativa”

“Ferma restando la libertà di interrompere la gravidanza, lo Stato può offrire un’alternativa. Ci sono degli articoli della legge 194 che molti si sono dimenticati”. Così il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, spiega a LaPresse il suo disegno di legge. La proposta verrà presentata mercoledì. “Dico che se si proponesse a chi prende la decisione di interrompere la gravidanza solo per ragioni economiche, perché non sa come affrontare la vita quotidiana, il reddito di maternità può offrire uno sostegno e può essere che una donna su mille dica ‘se lo Stato mi aiuta ce la posso fare'”.