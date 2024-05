Sostenibilità. Inaugurato murale mangia-smog nella scuola Rita Atria di Catania

”Siamo lieti di poter inaugurare oggi questo importante progetto per la comunità di Catania, volto a migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’educazione ambientale. È fondamentale oggi saper trasmettere ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni, l’importanza di preservare l’ambiente e la salute. Grazie alla collaborazione con Liquigas, abbiamo realizzato un murales nella scuola con l’obiettivo di creare un ambiente urbano più salubre e stimolare comportamenti eco-sostenibili per ridurre l’inquinamento atmosferico. Le iniziative come quelle di oggi evidenziano l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per promuovere un futuro sostenibile per le nostre famiglie e i giovani”, afferma l’assessore Andrea Guzzardi, Assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Agricoltura, Mare e Pesca. “In Liquigas, da anni, ci dedichiamo con impegno non solo a rendere le nostre attività più sostenibili, ma anche alla sensibilizzazione sull’inquinamento atmosferico e all’importanza di fare scelte responsabili che possano avere un impatto positivo su questo problema critico per la salute e l’ambiente – afferma Patrizia Valli, responsabile Sicurezza, Ambiente e Sostenibilità di Liquigas – Per questo motivo, per diffondere maggiore consapevolezza soprattutto tra le nuove generazioni, abbiamo dato vita al progetto educational ‘1,2,3…Respira!’, che punta a formare le generazioni future attraverso un percorso didattico chiaro ed efficace, in cui viene illustrata l’esistenza di fonti energetiche sostenibili e la necessità di adottare soluzioni in grado di tutelare l’ambiente e l’aria che respiriamo”. Durante la cerimonia di inaugurazione ha presenziato anche Alessandro Falzetta, direttore Marketing&Customer Excellence di Liquigas: ”Con questo murale abbiamo voluto non solo contribuire a diffondere ulteriormente maggiore consapevolezza sull’importanza di difendere l’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto sostenere la volontà da parte della scuola e del suo quartiere di mandare un messaggio importante, sulle preoccupazioni e sulle speranze dei ragazzi della scuola Rita Atria di Catania”. ”Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di responsabilità sociale e ambientale che Boero persegue da anni, con l’obiettivo di sviluppare un modello di business in armonia con gli equilibri naturali, sia dell’ambiente che delle persone. La ricerca e lo sviluppo dei prodotti Boero, infatti, tengono da sempre conto dell’impatto ambientale, garantendo elevate performance tecniche e qualitative. Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Liquigas per questo progetto di grande valore”, ha dichiarato Riccardo Carpanese, Group Marketing Director del Gruppo Boero.