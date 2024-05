San Cataldo. Successo per la casa editrice Prima Vera Edizioni al Salone internazionale del Libro a Torino

SAN CATALDO. La casa editrice Prima Vera Edizioni ha partecipato al Salone Internazionale dl Libro di Torino dal 09 al 13 Maggio 2024 con le proprie novità editoriali che sono state presentate venerdì 10 maggio alle ore 15:45 all’interno del Salone.

La prima novità e una silloge di poesia dal titolo “La Cornice del Tempo” di Croce Alù, La raccolta si articola in cinque sezioni, le cui poesie affrontano la tematica del tempo nella duplice dimensione di tempo finito e tempo infinito E’ una silloge di poesie che nasce dall’idea di trasferire nei versi il perenne ossimoro di tempo infinito e tempo finito. Nella silloge ricorrono tante immagini comuni: la spirale, l’orologio, la clessidra, il cappotto, la figura nello specchio. Fra le tante quella che interpreta il significato ciclico del tempo è la spirale, che con il suo costante roteare ci illumina sull’ Ora ora dell’eternità. La silloge si articola in cinque sezioni: Epifanie, Alla madre, Persone amate, Momenti epocali di lockdown, Verso l’infinito. Ciascuna sezione affronta la tematica del fluire del tempo da prospettive diverse.

La seconda novità “L’Eco fa Rumore”, della stessa autrice, Croce Alù, ed è una raccolta di undici racconti, che nasce dall’idea di riportare alla luce frammenti di vita, di cui immagini e figure vivono stratificate nel fondo dell’anima di una donna, costretta ad ascoltare il rumore interiore dell’eco e a trasformarlo in ricordi e racconti.

La terza novità, di carattere tecnico informativo, è la “Guida alla Redazione della Consulenza Tecnica d’Ufficio per la stima immobiliare” di cui è autore l’ingegnere Gaetano Alù, presidente della Prima Vera Edizioni. Si tratta di una guida utile per la stima di complessi immobiliari. Riporta, in maniera dettagliata, un esempio di relazione di consulenza, con gli allegati e le lettere, che il Consulente Tecnico d’ufficio dovrà inviare alle parti interessate e agli enti di competenza. L’esempio è corredato da uno schema di consulenza con il calcolo di stima di un complesso immobiliare e di alcuni quesiti posti dal Giudice con le possibili risposte. E’ stata un’esperienza meravigliosa, abbiamo conosciuto nuovi amici, abbiamo partecipato a tante presentazioni e a tanti incontri culturali.