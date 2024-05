San Cataldo. PD: “Parco della Pace tra siringhe e degrado, per la Giunta Comparato è solo colpa dei cittadini”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del PD Sancataldese in merito alle condizioni in cui versa il Parco della Pace. “Lasciano sgomenti le immagini del Parco della Pace che negli ultimi giorni sono apparse sui social, con siringhe rinvenute in zone già in stato di abbandono e degrado per mancata manutenzione. Ci troviamo nel pieno centro cittadino, tra il Corso Sicilia e Viale Italia, a due passi dal Comune. Eppure la villetta con i famosi ponti da anni è in uno stato di assoluto degrado tanto sociale quanto ambientale.

I primi giorni di aprile il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione consiliare, indirizzata al Sindaco e alla Giunta, per avere risposte sugli interventi che si intendono realizzare proprio nel Parco della Pace.

Ieri, durante la seduta consiliare, l’assessore all’ambiente Giarratana ha risposto sostenendo di aver provveduto a “un massiccio intervento di pulizia, potatura e scerbatura” (guarda caso iniziate ad aprile, dopo la nostra interrogazione), ma che secondo la Giunta Comparato è tutta colpa dei cittadini che trattano la cosa pubblica come se non gli appartenesse, nonostante gli sforzi del Comune. Infine l’assessore afferma che “sono allo studio di questa amministrazione delle soluzioni che possano riqualificare le aree a verde”.

“È inaccettabile – sostiene il Partito Democratico – dopo oltre metà mandato continuare a non dare risposte concrete ai cittadini e scaricare le colpe sui sancataldesi. Il Parco della Pace non viene ripulito da anni, l’erba alta e gli alberi in condizione pericolosa lo sarebbero stati anche se i cittadini non avessero sporcato. La staccionata in molte parti non esiste più, in altre è totalmente rovinata dall’esposizione agli agenti atmosferici ed evidentemente senza che sia mai stato fatto alcun intervento di manutenzione. Vi sono alberi disarcionati, il cancello d’ingresso rischia di cadere, le fontane non esistono più, il monumento all’undici settembre è in stato di abbandono. Gli alberi che danno sui cortili di Corso Sicilia sono pericolosi, la recinzione è rovinata e assente in molti tratti.

Nessun accenno poi in Consiglio Comunale all’ordinanza del Sindaco di chiusura del Parco della Pace, pubblicata negli scorsi giorni senza una motivazione chiara né una comunicazione ufficiale alla cittadinanza. Abbiamo dovuto apprendere il vero motivo dai social, con le foto che ritraevano siringhe sparse.

È evidente che questa Giunta ha perso il polso della situazione e non riesce ad affrontare le emergenze che una dietro l’altra continuano a verificarsi nella nostra Città. Nonostante il Sindaco abbia avuto il coraggio di fare un video con cui pubblicizzava importanti interventi di pulizia del parco, pochi giorni dopo decide di fare l’unica cosa a cui ci ha abituato negli ultimi anni: chiudere. È accaduto con il parco urbano, con le scuole, oggi con il Parco della Pace.

Non ci sono più scuse, si intervenga immediatamente per garantire maggiori controlli, pulizia e manutenzione straordinaria delle aree che dovrebbero essere luogo di ritrovo per i bambini e le famiglie della nostra Città”.