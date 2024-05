SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha reso noto di aver revocato l’ordinanza con la quale aveva disposto la non potabilità dell’acqua.

Come reso noto dallo stesso primo cittadino, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato il rientro nei parametri previsti dalla legge del parametro sulla torbidità dell’acqua. Per questi motivi è stata appena revocata l’Ordinanza che prevedeva il divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentari.