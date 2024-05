San Cataldo. Il PD comunica che è stato pubblicato l’avviso per l’abbattimento delle spese per la mensa scolastica

SAN CATALDO. Il PD di san Cataldo ha comunicato che è stato pubblicato dai Servizi Sociali del Comune di San Cataldo l’avviso per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle spese per la mensa scolastica, sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia pubblica statale.

Grazie a un finanziamento regionale i genitori di bambini nella fascia 3-6 anni possono presentare richiesta di contributo alle seguenti condizioni:

– abbiano iscritto i propri figli presso le scuole dell’infanzia pubblica statale;

– abbiano sostenuto il pagamento del contributo per la mensa scolastica;

– non beneficiano di altri rimborsi o sovvenzioni o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.

L’entità del contributo sarà differenziata per fasce ISEE.

Gli interessati possono scaricare i documenti al seguente link. Scadenza 15 luglio 2024.