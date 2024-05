San Cataldo. Il cortometraggio “Nessuno menta” di Michele Falzone selezionato a Cuneo al Festival AmiCorti

SAN CATALDO. “Nessun Menta”, il cortometraggio realizzato con la regia di Michele Falzone, sta continuando a far registrare risultati eccellenti. Basti dire che, proprio in queste ultime ore è sbarcato in Piemonte dove è stato selezionato nel festival film internazionale AmiCorti.

Il cortometraggio di Michele Falzone sarà proiettato il 26 Giugno a Cuneo. “Felice e orgoglioso di far conoscere il nostro territorio”, ha ribadito il regista sancataldese che s’è detto onorato di questo importante riconoscimento.