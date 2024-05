SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha reso noto alla cittadinanza che il 10 maggio, in occasione della festa del Patrono, il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso.

Per coloro che vogliono conferire i propri rifiuti potranno comunque farlo presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in via San Leonardo. Il servizio sarà attivo dalle 7,00 alle 12,00.